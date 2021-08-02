Chay coloca torcida como uma das motivações pelo acesso no Botafogo: 'Eles merecem muito'

Crédito: Divulgação/Botafogo

Chay chegou sob desconfiança mas, em pouco tempo, virou uma das referências do Botafogo na Série B. O camisa 14, contratado após se destacar pela Portuguesa no Campeonato Carioca, é o artilheiro do Alvinegro no Brasileirão. Nesta segunda-feira, o meia afirmou confia no próprio futebol.

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- É questão mais de crença no que eu poderia oferecer. É difícil sair de um clube de menor expressão e vestir uma camisa tão grandiosa. Torcedor fica receoso, tinha muito disso quando cheguei, alguns apoiaram por terem visto o que eu estava produzindo na Portuguesa, mas outros foram contra. É tudo no tempo de Deus. Me sinto maduro e preparado para a oportunidade que estou tendo - disse em entrevista ao "Tá na Área", do SporTV.O sucesso de Chay na torcida do Botafogo é tão grande que ele ganhou uma paródia de "I Will Survive" recentemente. O meia afirmou que o apoio dos torcedores é um dos motivos pelo empenho do grupo na busca pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

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- Já tinha escutado essa música, ri bastante, foi muito engraçado. Começou a rodar não só na torcida do Botafogo, todo mundo me mandando mensagem. Tem me motivado muito, ter esse carinho, entrar em campo sabendo que você é querido. Estou dando tudo de mim não só pelo Botafogo mas também pela torcida, eles merecem muito - afirmou.Com três vitórias seguidas sob o comando de Enderson Moreira, o Botafogo diminuiu a distância para o G4 em quatro pontos. Chay coloca as quatro primeiras posições da tabela como um objetivo possível.

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