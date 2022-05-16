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Chay analisa virada do Botafogo no Brasileirão e destaca apoio da torcida: 'Incentivou o tempo todo'

Meia alvinegro avaliou a equipe do Fortaleza, disse que Alvinegro melhorou no segundo tempo e falou sobre festa da torcida do Botafogo...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 22:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 22:00
Neste domingo, o Glorioso assinalou mais uma vitória no Nilton Santos. Em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão, o Botafogo venceu de virada o Fortaleza, por 3 a 1. Após a partida, Chay analisou os 90 minutos e destacou o papel da torcida alvinegra, que apoiou o time até o apito final, para que os jogadores conquistassem o resultado em casa. - O clima foi bom, a torcida abraçou a gente. Vencemos um jogo truncado, e a gente sabia que era um jogo difícil. A equipe do Fortaleza é muito bem treinada, mas no segundo tempo encontramos mais espaço e fizemos os gols. A torcida incentivou o tempo todo e conseguimos sair com o resultado - disse. Veja a classificação da Série A do Brasileirão
Com a vitória, o Glorioso chega a 11 pontos e ocupa a quarta colocação. No próximo sábado, o Botafogo encara o América-MG, às 21h, no Estádio Raimundo Sampaio, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão.
Crédito: ChayfoititularnavitóriadoBotafogosobreoFortaleza(VítorSilva/BotafogoFR

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