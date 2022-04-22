Chapecoense x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta a Chapecoense, nesta sexta-feira, na Arena Condá. O Cruz-Maltino está em crise técnica e o técnico Zé Ricardo sofre forte pressão. O time mandante empatou a primeira partida, mas ganhou do Grêmio na rodada mais recente.FICHA TÉCNICAChapecoense x Vasco
Data e horário: 22/4/2022, às 21h30Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)Onde assistir: Sportv e tempo real do LANCE!
CHAPECOENSE (Técnico: Gilson Kleina)Vagner, Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Lima, Betinho e Marcelo Freitas; Luizinho, Pedro Perotti e Maranhão
Desfalques: João Paulo (fratura na mão)
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara e Zé Gabriel; Gabriel Pec, Nene e Figueiredo; Raniel.