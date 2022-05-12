Chapecoense x Sport: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Na noite da próxima sexta-feira (13), Chapecoense e Sport fazem uma partida de grandes pretensões às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, em se tratando de equipes que brigam por posições altas na tabela da Série B>Relembre escalações 'assustadoras' do futebol brasileiroCHAPECOENSE

Com apenas uma derrota em cinco rodadas, os comandados de Jair Ventura estão na sexta posição com nove unidades conquistadas. Sendo que, neste momento, a distância para o primeiro time dentro do G4, o Grêmio, é de apenas um ponto, podendo utilizar o fator casa para buscar a entrada no grupo dos quatro primeiros colocados.

SPORT

Por sua vez, o time pernambucano apresenta desempenho geral superior aos catarinenses (11 unidades e a terceira colocação), porém com um aproveitamento modesto nas últimas vezes em que entrou em campo como visitante. Ao ponto, inclusive, de não vencer um embate nessas condições deste março deste ano em jogo ainda pelo estadual.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CHAPECOENSE x SPORT

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Data e hora: 13/05/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Tiago Gomes da Silva (ambos GO)​VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde assistir: SporTV e Premiere

CHAPECOENSE (Técnico: Jair Ventura)

Vagner; Ronei, Léo, Xandão e Fernando; Betinho, Matheus Bianqui, Maranhão, Lima e Orejuela; Perotti.

SPORT (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández; William Oliveira, Bruno Matias, Giovanni e Everton Felipe; Luciano Juba e Parraguez.