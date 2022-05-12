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Chapecoense x Sport: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Partida entre times da parte superior da tabela ocorre na próxima sexta-feira (13)...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 17:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 17:58
Na noite da próxima sexta-feira (13), Chapecoense e Sport fazem uma partida de grandes pretensões às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, em se tratando de equipes que brigam por posições altas na tabela da Série B>Relembre escalações 'assustadoras' do futebol brasileiroCHAPECOENSE
Com apenas uma derrota em cinco rodadas, os comandados de Jair Ventura estão na sexta posição com nove unidades conquistadas. Sendo que, neste momento, a distância para o primeiro time dentro do G4, o Grêmio, é de apenas um ponto, podendo utilizar o fator casa para buscar a entrada no grupo dos quatro primeiros colocados.
SPORT
Por sua vez, o time pernambucano apresenta desempenho geral superior aos catarinenses (11 unidades e a terceira colocação), porém com um aproveitamento modesto nas últimas vezes em que entrou em campo como visitante. Ao ponto, inclusive, de não vencer um embate nessas condições deste março deste ano em jogo ainda pelo estadual.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CHAPECOENSE x SPORT
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Data e hora: 13/05/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Tiago Gomes da Silva (ambos GO)​VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde assistir: SporTV e Premiere
CHAPECOENSE (Técnico: Jair Ventura)
Vagner; Ronei, Léo, Xandão e Fernando; Betinho, Matheus Bianqui, Maranhão, Lima e Orejuela; Perotti.
SPORT (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández; William Oliveira, Bruno Matias, Giovanni e Everton Felipe; Luciano Juba e Parraguez.
Crédito: Últimoconfronto,em2021,terminoucomvitóriapernambucana(Divulgação/AndersonStevens/SportRecife

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