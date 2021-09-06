Chapecoense x Fluminense: prováveis times, onde assistir e desfalques

Crédito: Fluminense e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira, pelo Brasileirão (Montagem LANCE!

O Campeonato Brasileiro chega à última rodada do primeiro turno com um confronto entre Fluminense e Chapecoense, nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Condá. De um lado, os donos da casa ainda não venceram na competição e estão na lanterna. Do outro, os cariocas buscam mais regularidade para amenizar a pressão na temporada.

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Em último lugar na competição e vindo de três empates seguidos, a Chape tem 11 derrotas e conquistou todos os sete pontos que tem até o momento com igualdades no placar. No momento, a diferença para o Bahia, o primeiro clube fora do Z-4, é de 14 pontos. A novidade pode ser Anderson Leite, liberado pelo departamento médico.

O Fluminense chega depois de um empate com o Juventude no Maracanã e tenta se recuperar para sonhar com uma vaga na Libertadores na reta final do Brasileiro. Jhon Arias fica fora após o falecimento da avó e Biel segue em transição. A boa notícia deve ser o retorno de Caio Paulista pelo menos para o banco de reservas. O jogador se lesionou em 24 de julho e ficou fora das 11 últimas partidas. Fred foi poupado.

Veja a tabela do Brasileirão

​FICHA TÉCNICACHAPECOENSE X FLUMINENSE

Data/Hora: 07/09/2021, às 21h30Local: Arena Condá, Chapecó (SC)Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde assistir: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!CHAPECOENSE (Técnico: Pintado)Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu (Laércio), Jordan e Busanello; Alan Santos, Anderson Leite (Moisés Ribeiro) e Denner; Bruno Silva, Anselmo Ramon e Mike.

Desfalques: Joílson (lesionado)Pendurados: Moisés Ribeiro, Anselmo Ramon, Geuvânio, Keiller, Denner, Derlan, Fernandinho e LimaSuspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Lucca e Bobadilla.