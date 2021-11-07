Chapecoense x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

O Flamengo visitará a Chapecoense no único jogo desta segunda-feira pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rolará na Arena Condá às 20h, em um confronto de brigas opostas, sendo que os mandantes estão virtualmente rebaixados e o Rubro-Negro, embora tenha viajado com dez desfalques e esteja distante do líder, ainda sonha com o título da competição nacional.
FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X FLAMENGO - 30ª RODADA DO BRASILEIROData e horário: 08/11/2021, às 20h (de Brasília)Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa/AL)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-Fifa/SP)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
PROVÁVEIS TIMES
CHAPECOENSE (Técnico: Felipe Endres)Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Jaílson e Busanello; Moisés Ribeiro, Denner e Anderson Leite; Kaio Nunes, Anselmo Ramon e Mike.
Suspensos: -Pendurados: Matheus Ribeiro, Ezequiel, Jordan, Ignácio, Bruno Silva, Denner e Derlan.Desfalques: Tiepo, Felipe Santana, Kadu e Perotti (lesionados)
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon; Arão, Gomes e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol.
Suspenso: Andreas Pereira.Pendurados: Léo Pereira, Rodinei e Everton Ribeiro.Desfalques: Arrascaeta, Pedro, Diego Ribas, Filipe Luís, Kenedy (lesionados), Thiago Maia (dores no quadril e pé), David Luiz, Diego Alves (poupados) e Isla (convocado).