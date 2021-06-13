Chapecoense x Ceará: escalações, onde assistir e prováveis desfalques

Chapecoense e Ceará buscam a redenção neste domingo, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A Chape vem em situação delicada, haja vista que perdeu o Estadual de Santa Catarina, trocou de treinador recentemente, foi eliminada pelo ABC (equipe da Série D) e ocupa a última posição da tabela. O Vozão não fica muito atrás, já que sofreu duros golpes ao perder o Estadual e ser eliminado da Copa do Brasil pelo seu maior rival, além de ter perdido a Copa do Nordeste, dentro de casa, para o Bahia.Por falar em jogar em casa, o Verdão Oeste entra em campo amanhã para defender um pequeno tabu que existe desde quando estreou na Série A: a Chape nunca terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro sem marcar pontos. E o treinador Jair Ventura terá problemas para manter esse retrospecto, haja vista que um jogador (seu nome não foi revelado) do time catarinense testou positivo para COVID-19. Outro problema de última hora é Geuvânio, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e está fora da partida.