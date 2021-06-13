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futebol

Chapecoense x Ceará: escalações, onde assistir e prováveis desfalques

Verdão do Oeste segura a lanterna o Campeonato. Já o Ceará tenta reencontrar os caminhos da vitória...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 02:46

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 02:46

Crédito: Lance!
Chapecoense e Ceará buscam a redenção neste domingo, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A Chape vem em situação delicada, haja vista que perdeu o Estadual de Santa Catarina, trocou de treinador recentemente, foi eliminada pelo ABC (equipe da Série D) e ocupa a última posição da tabela. O Vozão não fica muito atrás, já que sofreu duros golpes ao perder o Estadual e ser eliminado da Copa do Brasil pelo seu maior rival, além de ter perdido a Copa do Nordeste, dentro de casa, para o Bahia.Por falar em jogar em casa, o Verdão Oeste entra em campo amanhã para defender um pequeno tabu que existe desde quando estreou na Série A: a Chape nunca terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro sem marcar pontos. E o treinador Jair Ventura terá problemas para manter esse retrospecto, haja vista que um jogador (seu nome não foi revelado) do time catarinense testou positivo para COVID-19. Outro problema de última hora é Geuvânio, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e está fora da partida.
Do lado do Ceará, Guto Ferreira também tem desfalques. William Oliveira, Jacaré, Pedro Naressi, João Ricardo, Messias, Jael, Mendoza e Gabriel Dias estão todos entregues ao Departamento Médico e não poderão atuar contra a Chapecoense. Mas nem tudo é notícia ruim para o lado do Vozão. Lima, Felipe Silva e Fabinho voltam e podem ser titulares neste domingo.
FICHA TÉCNICACHAPECOENSE X CEARÁLocal: Arena Condá, em Chapecó (SC)Data e hora: 13/06/2021 - 20h30 (de Brasília) Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias AraújoAssistentes: Evandro de Melo Lima e Fabrini Bevilaqua CostaVAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.Onde ver: Premiere
CHAPECOENSE (Técnico: Jair Ventura)Tiepo; Matheus Ribeiro, Derlan, Laércio e Busanello; Moisés Ribeiro, Lima e Ravanelli; Fabinho, Mike (Fernandinho) e Anselmo Ramon.Desfalques: Geuvânio.
CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda (Jordan) e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane (Oliveira), Vina e Jorginho; Cléber (Saulo Mineiro) e Felipe Vizeu.Desfalques: William Oliveira, Jacaré, Pedro Naressi, João Ricardo, Messias, Jael, Mendoza e Gabriel Dias.

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