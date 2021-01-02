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futebol

Chapecoense x Brasil de Pelotas: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 19:54

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 19:54

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
Em dia de homenagens a Paulo Magro, que morreu na última quarta-feira, Chapecoense e Brasil de Pelotas fazem um dos dois jogos de domingo da 31ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) na Arena Condá, em Chapecó.
+ Confira quais são os maiores campeões da década passada no futebol brasileiro
Sem perder há sete jogos, o clube catarinense é o atual líder, com 62 pontos - dois a mais que o segundo colocado, América-MG. Na última rodada, a equipe comandada por Umberto Louzer venceu o Paraná por 2 a 0 e se encontra em situação confortável para garantir o acesso à Série A.
O Brasil de Pelotas, por sua vez, ocupa atualmente a 10ª posição da tabela e também vive boa fase na competição. O clube gaúcho, que não perde há quatro rodadas, chega de duas vitórias consecutivas - sobre Paraná e Confiança. No meio da tabela, a equipe está a oito pontos tanto do Z-4 quanto do G-4.
+ Confira a tabela completa da Série B do BrasileirãoFICHA TÉCNICA DA PARTIDA Data e horário: 03/01/2021, às 16h​Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)Onde ver: SporTV e Premiere
CHAPECOENSE (Técnico: Umberto Louzer)João Ricardo, Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Derlan e Busanello; Anderson Leite, Willian, Mile, Aylon e Paulinho Moccelin; Anselmo Ramon.
Desfalques: Alan Ruschel, Ezequiel, Joílson, Luiz Otávio, Tharlis, Thiago Ribeiro e Tiepo (lesionados)
Brasil de Pelotas (Técnico: Cláudio Tencati)Rafael Martins; Felipe Albuquerque, Leandro Camilo, Diego Ivo e Alex Ruan; Sousa, Bruno Matias, Bruno José, Matheus Oliveira e Luiz Henrique; Dellatorre.
Desfalques: Jarro (fratura no pé) e Gabriel Poveda (lesão de ligamento no joelho direito).

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