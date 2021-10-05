Chapecoense x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques do jogo válido pelo Brasileirão

A partida, no entanto, será um desafio para o elenco atleticano, que tem muitos desfalques, por lesões, suspensões e atletas servindo suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.Cuca não terá Mariano, que sentiu dores depois do jogo contra o Internacional. Outros desfalques certos são Junior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, nas seleções, Savinho, com a seleção sub-17, Diego Costa e Vargas estão lesionados. Savarino também não estará em campo, pois ainda está se recondicionando fisicamente. Zaracho está suspenso e também fica de fora. Assim, Cuca terá de quebrar a cabelça para montar o time titular.Na Chapecoense, o técnico Pintado deverá promover mudanças. As únicas ausências certas são de Léo Gomes, Perotti e Kadu, lesionados. As demais alterações são de ordem técnica. Ignácio deve entrar no lugar do lesionado Kadu na zaga. Jordan retorna de suspensão na vaga de Derlan. Renê Júnior pode assumir o posto de Alan Santos. Moisés Ribeiro virou opção na vaga de Léo Gomes. No ataque, Anselmo Ramon pode perder espaço para Geuvânio iniciar o confronto diante do Galo. Em 23 jogos, a Chape tem apenas 11 pontos no campeonato e busca uma milagrosa reação na reta final da temporada. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CHAPECOENSE X ATLÉTICO-MG Data: 6 de outubro de 2021Horário: 19h(de Brasília)Local: Arena Condá, Chapecó (SC)Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier Correa(ambos de GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde assistir: Premiere e SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM