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Chapecoense x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques do jogo válido pelo Brasileirão

Galo encara o lanterna do campeonato para aumentar sua vantagem sobre os rivais na luta pelo titulo brasileiro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2021 às 20:37

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 20:37

Crédito: No turno, o Galo fez seu papel e derrotou a Chapecoense no Mineirão (Pedro Souza / Atlético
Chapecoense e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Condá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o confronto de antagônicos: o líder (Galo) contra o lanterna (Chape). O Galo espera conquistar os três pontos para seguir mantendo vantagem sobre os perseguidores, Flamengo e Palmeiras. >>> Confira a tabela de classificação do Brasileirão 2021
A partida, no entanto, será um desafio para o elenco atleticano, que tem muitos desfalques, por lesões, suspensões e atletas servindo suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.Cuca não terá Mariano, que sentiu dores depois do jogo contra o Internacional. Outros desfalques certos são Junior Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, nas seleções, Savinho, com a seleção sub-17, Diego Costa e Vargas estão lesionados. Savarino também não estará em campo, pois ainda está se recondicionando fisicamente. Zaracho está suspenso e também fica de fora. Assim, Cuca terá de quebrar a cabelça para montar o time titular.Na Chapecoense, o técnico Pintado deverá promover mudanças. As únicas ausências certas são de Léo Gomes, Perotti e Kadu, lesionados. As demais alterações são de ordem técnica. Ignácio deve entrar no lugar do lesionado Kadu na zaga. Jordan retorna de suspensão na vaga de Derlan. Renê Júnior pode assumir o posto de Alan Santos. Moisés Ribeiro virou opção na vaga de Léo Gomes. No ataque, Anselmo Ramon pode perder espaço para Geuvânio iniciar o confronto diante do Galo. Em 23 jogos, a Chape tem apenas 11 pontos no campeonato e busca uma milagrosa reação na reta final da temporada. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CHAPECOENSE X ATLÉTICO-MG Data: 6 de outubro de 2021Horário: 19h(de Brasília)Local: Arena Condá, Chapecó (SC)Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier Correa(ambos de GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde assistir: Premiere e SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
CHAPECOENSE (Técnico:Pintado)
Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio ,Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro, Renê Júnior (Alan Santos) e Denner; Geuvânio (Anselmo Ramon), Mike e Bruno Silva. Desfalques: Perotti, Léo Gomes e Kadu (lesionados) ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Guga, Nathan Silva, Igor Rabello (Réver) e Dodô; Allan, Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Hulk e Keno (Sasha). Desfalques: Zaracho (suspenso), Mariano, Vargas e Diego Costa (lesionados), Savinho, Guilherme Arana, Junior Alonso e Alan Franco (servindo as seleções nas Eliminatórias). Savarino( em recuperação física)

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