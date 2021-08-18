Chapecoense volta a pontuar no Brasileirão após oito rodadas

Crédito: Chape empatou com o América-MG (João Victor Zebral / América-MG

A situação da Chapecoense no Campeonato Brasileiro é dramática, já que o time se encontra na zona de rebaixamento, mas por outro lado, o torcedor encontrou motivos para se alegrar na briga contra a queda.

Diante do América-MG, o Verdão do Oeste ficou no empate por 1 a 1 e quebrou uma sequência de oito rodadas sem pontuar no Brasileirão.

A última partida que a Chape havia somado um ponto foi no dia 27 de julho, quando empatou por 2 a 2 com o Athletico.

Jejum de Vitórias