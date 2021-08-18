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futebol

Chapecoense volta a pontuar no Brasileirão após oito rodadas

Verdão do Oeste ainda não venceu, mas voltou a somar um ponto no torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 16:30

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 16:30

Crédito: Chape empatou com o América-MG (João Victor Zebral / América-MG
A situação da Chapecoense no Campeonato Brasileiro é dramática, já que o time se encontra na zona de rebaixamento, mas por outro lado, o torcedor encontrou motivos para se alegrar na briga contra a queda.
Diante do América-MG, o Verdão do Oeste ficou no empate por 1 a 1 e quebrou uma sequência de oito rodadas sem pontuar no Brasileirão.
A última partida que a Chape havia somado um ponto foi no dia 27 de julho, quando empatou por 2 a 2 com o Athletico.
Jejum de Vitórias
Agora, com a igualdade na Arena Condá, o time de Pintado quer embalar e tentar a primeira vitória no torneio. O próximo desafio é o Atlético-GO, fora de casa.

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