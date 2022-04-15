Chapecoense vence Grêmio fora de casa pela Série B e acaba com jejum

Jogando na Arena do Grêmio na noite desta sexta-feira (15), a Chapecoense adoçou a Páscoa dos seus torcedores. Com gol de Matheus Bianqui na etapa final, o Verdão do Oeste venceu o Grêmio por 1 a 0, pela 2ª rodada do Brasileirão Série B de 2022. De quebra, a equipe colocou fim a um jejum de sete jogos sem triunfar. A última vez que o time sentiu o sabor da vitória havia sido no dia 16 de fevereiro, contra o Concórdia, pelo Campeonato Catarinense.

Agora, as duas equipes voltam a campo na próxima semana, pela 3ª rodada do Brasileirão Série B. Na quinta-feira (21), o Grêmio recebe o Guarani, às 16h30. Enquanto isso, na sexta-feira (22), a Chapecoense encara o Vasco, em casa, às 21h30.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGRÊMIO CRIA MAISA primeira etapa na Arena do Grêmio começou franca. As duas equipes se mostraram dispostas a ficar com a bola e algumas chances aconteceram de lado a lado. Logo nos movimentos iniciais, Maranhã teve a oportunidade de abrir o placar para a Chape, mas não aproveitou.

Por sua vez, aos poucos, o Grêmio foi assumindo o controle da partida e ficando mais com a bola. As principais chegadas do Tricolor Gaúcho se deram pelo lado de Ferreira, que foi um dos principais jogadores do time na etapa inicial. Mesmo com o domínio, o time da casa não conseguiu tirar o 0 a 0 do placar antes da ida para os vestiários.

GOLAÇO PARA ACABAR COM O JEJUMNo segundo tempo, o panorama do jogo seguiu o mesmo. O Grêmio controlou mais a bola e, apesar das mexidas, encontrou alguma dificuldade para finalizar contra o gol de Vagner. O goleiro da Chape foi exigido em um lance da Campaz e outro de Edilson, levando a melhor em ambos.

Por sua vez, a Chapecoense administrou o tempo quando teve a bola e não se apressou nas suas jogadas. Com paciência, o Verdão do Oeste conseguiu chegar ao seu gol, sendo que os dois envolvidos diretamente no lance haviam saído do banco. Aos 29 minutos, Derek recebeu e serviu Matheus Bianqui, que bateu bem e definiu o placar de 1 a 0 na Arena do GrêmioFICHA TÉCNICAGRÊMIO 0 X 1 CHAPECOENSE​​​​​​​Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 15/04/2022 - 19h (de Brasília)Árbitra: Edina Alves Batista (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)​Cartões amarelos: Luizinho, Matheus Bianqui, Victor Ramos (Chapecoense)Cartões vermelhos: -

GOLS: Matheus Bianqui (29'/2°T) (0-1)

GRÊMIO (Técnico: Roger Machado)​Brenno; Rodrigues (Edilson, aos 13'/2°T), Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello (Kevin Quejada, aos 33'/2°T) e Lucas Silva (Gabriel Silva, aos 21'/2°T); Campaz (Gabriel Teixeira, aos 20'/2°T), Elias Manoel (Ricardinho, aos 13'/2°T) e Ferreira.

CHAPECOENSE (Técnico: Gilson Kleina)

Vagner; Ronei, Léo, Victor Ramos e Fernando; Marcelo Freitas, Betinho (Matheus Bianqui, aos 10'/2°T) e Lima (Derek, aos 23'/2°T); Maranhão (Claudinho, aos 23'/2°T), Perotti (Xandão, aos 35'/2°T) e Luizinho (Orejuela, aos 0'/2°T).