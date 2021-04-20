Chapecoense vai poupar atletas na rodada final do Catarinense

Crédito: Divulgação/Chapecoense

A última rodada do Campeonato Catarinense será mera formalidade para a Chapecoense. Garantida na fase de mata-mata, o time da Arena Condá vai deixar o jogo contra o Metropolitanos.

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Na visão da nova comissão técnica, atletas pendurados e com mais desgastes físicos, estão de fora e deixam espaço para os reservas.

A ideia da comissão de Mozart é ganhar tempo e tentar adaptar a sua nova filosofia o mais rápido possível.

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