Chapecoense tem uma meta para o duelo contra o Atlético-GO

A Chapecoense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira e o adversário é o Atlético-GO, clube que luta pela sobrevivência na elite do futebol nacional.

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Para o duelo dentro da Arena Condá, o time dirigido por Felipe Endres tenta acabar com um jejum de 14 partidas sem vencer no Brasileirão.

A última e única vitória do Verdão do Oeste até o momento no Brasileirão ocorreu na rodada inicial do returno, quando a Chape venceu o Bragantino fora de casa.

O triunfo, que parecia ser uma reação do time catarinense, parou por aí. Com apenas quatro jogos pela frente, a Chapecoense apenas cumpre tabela, já que o time está rebaixado para a Série B.