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futebol

Chapecoense tem uma meta para o duelo contra o Atlético-GO

Verdão do Oeste não sabe o que é vencer no Brasileirão nos últimos 14 duelos...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 09:00

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 09:00

A Chapecoense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira e o adversário é o Atlético-GO, clube que luta pela sobrevivência na elite do futebol nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para o duelo dentro da Arena Condá, o time dirigido por Felipe Endres tenta acabar com um jejum de 14 partidas sem vencer no Brasileirão.
A última e única vitória do Verdão do Oeste até o momento no Brasileirão ocorreu na rodada inicial do returno, quando a Chape venceu o Bragantino fora de casa.
O triunfo, que parecia ser uma reação do time catarinense, parou por aí. Com apenas quatro jogos pela frente, a Chapecoense apenas cumpre tabela, já que o time está rebaixado para a Série B.
Crédito: ChapecoenseestárebaixadaparaaSérieB(Foto:Divulgação/Chapecoense

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