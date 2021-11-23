Chapecoense tem duas chances para impedir marca negativa no Brasileirão 2021

Rebaixado para a Série B, a Chapecoense tem poucas ambições na reta final da temporada e uma delas é o jejum de vitórias dentro da Arena Condá.

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Desde o início da competição, a Chape disputou 17 partidas em sua casa e, até o momento, não conseguiu vencer.

No total, o time conquistou seis empates e foi superado outras 11 vezes. O desempenho não poderia ser diferente e deixa o time catarinense com a pior campanha como mandante.

Calendário

Dos quatro jogos que faltam a Chape, dois deles são dentro de casa. O primeiro desafio é contra o Atlético-GO e o outro é o Sport.