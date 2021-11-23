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futebol

Chapecoense tem duas chances para impedir marca negativa no Brasileirão 2021

Verdão do Oeste ainda não venceu dentro de casa e tem mais duas partidas como mandante...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:35

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:35

Rebaixado para a Série B, a Chapecoense tem poucas ambições na reta final da temporada e uma delas é o jejum de vitórias dentro da Arena Condá.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Desde o início da competição, a Chape disputou 17 partidas em sua casa e, até o momento, não conseguiu vencer.
No total, o time conquistou seis empates e foi superado outras 11 vezes. O desempenho não poderia ser diferente e deixa o time catarinense com a pior campanha como mandante.
Calendário
Dos quatro jogos que faltam a Chape, dois deles são dentro de casa. O primeiro desafio é contra o Atlético-GO e o outro é o Sport.
Crédito: FOTO:DIvulgaçãoTwitterdoCorinthians

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