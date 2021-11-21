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futebol

Chapecoense segue sem vencer em casa no Brasileirão

Com a derrota diante do Grêmio, Verdão do Oeste chegou a marca de 17 partidas sem vitória...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 14:09

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 14:09

Rebaixada para a Série B, a Chapecoense apenas cumpre tabela nas rodadas finais do Brasileirão e continua decepcionando o seu torcedor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No último sábado, o Verdão do Oeste foi derrotado pelo Grêmio dentro de casa e permanece com o jejum na Arena Condá.
Dona da pior campanha como mandante, a Chapecoense tem 17 jogos em casa, com apenas seis pontos, sem nenhuma vitória.
Veja os números da Chape na Arena Condá:
17 jogos
11 derrotas
6 empates
13 gols marcados
30 gols sofridos
Crédito: Foto:Divulgação/Chapecoense

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