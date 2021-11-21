Chapecoense segue sem vencer em casa no Brasileirão

Rebaixada para a Série B, a Chapecoense apenas cumpre tabela nas rodadas finais do Brasileirão e continua decepcionando o seu torcedor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No último sábado, o Verdão do Oeste foi derrotado pelo Grêmio dentro de casa e permanece com o jejum na Arena Condá.
Dona da pior campanha como mandante, a Chapecoense tem 17 jogos em casa, com apenas seis pontos, sem nenhuma vitória.
Veja os números da Chape na Arena Condá:
17 jogos
11 derrotas
6 empates
13 gols marcados
30 gols sofridos