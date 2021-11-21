Chapecoense segue sem vencer em casa no Brasileirão

Rebaixada para a Série B, a Chapecoense apenas cumpre tabela nas rodadas finais do Brasileirão e continua decepcionando o seu torcedor.

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No último sábado, o Verdão do Oeste foi derrotado pelo Grêmio dentro de casa e permanece com o jejum na Arena Condá.

Dona da pior campanha como mandante, a Chapecoense tem 17 jogos em casa, com apenas seis pontos, sem nenhuma vitória.

Veja os números da Chape na Arena Condá:

17 jogos

11 derrotas

6 empates

13 gols marcados

30 gols sofridos