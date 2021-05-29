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Chapecoense renova o contrato de Anselmo Ramon

Novo acordo do centroavante com o clube catarinense vai até dezembro de 2022...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 20:03

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 20:03
Crédito: Divulgação / Chapecoense
As vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense anunciou que o atacante Anselmo Ramon teve o seu contrato renovado. Agora, o acordo entre as partes é válido até dezembro de 2022.
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Identificado com o clube, o artilheiro é ídolo do torcedor e foi uma das peças mais importantes na campanha do acesso, que culminou com o título da Série B.
Recentemente, Anselmo Ramon ficou na mira do Botafogo, que chegou a negociar a sua contratação, mas permaneceu na Arena Condá.
‘Muito feliz por mais um ano, poder estar aqui ajudando a Chapecoense da mesma maneira que fiz ano passado. Podem ter certeza que não vai faltar empenho, estou vivendo esse momento especial aqui, de conquistas, mas agora na Série A é outro momento. Esperamos conseguir nossos objetivos. Agradecer a diretoria pela confiança e espero retribuir dentro de campo’, afirmou.
Números
Desde a sua chegada ao time de Santa Catarina, Anselmo Ramón disputou 44 jogos e anotou 12 gols.

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