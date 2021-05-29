Chapecoense renova o contrato de Anselmo Ramon

Crédito: Divulgação / Chapecoense

As vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense anunciou que o atacante Anselmo Ramon teve o seu contrato renovado. Agora, o acordo entre as partes é válido até dezembro de 2022.

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Identificado com o clube, o artilheiro é ídolo do torcedor e foi uma das peças mais importantes na campanha do acesso, que culminou com o título da Série B.

Recentemente, Anselmo Ramon ficou na mira do Botafogo, que chegou a negociar a sua contratação, mas permaneceu na Arena Condá.

‘Muito feliz por mais um ano, poder estar aqui ajudando a Chapecoense da mesma maneira que fiz ano passado. Podem ter certeza que não vai faltar empenho, estou vivendo esse momento especial aqui, de conquistas, mas agora na Série A é outro momento. Esperamos conseguir nossos objetivos. Agradecer a diretoria pela confiança e espero retribuir dentro de campo’, afirmou.

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