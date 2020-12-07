Chapecoense reencontra adversário que mudou o seu rumo na temporada

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

Na próxima terça-feira, a Chapecoense, líder da Série B, terá um clássico pelo caminho. Diante do Avaí, o Verdão do Oeste vai buscar mais três pontos para se consolidar na ponta do torneio e deixar o acesso ainda mais próximo.O duelo contra o Leão traz ótimas recordações a Chape, já que foi no clássico do catarinense que tudo mudou na temporada do time de Chapecó.

Após uma fase de classificação tumultuada e com flerte de rebaixamento, a Chapecoense se recuperou com a chegada de Umberto Louzer e carimbou uma vaga no mata-mata do Catarinense.

O primeiro rival foi justamente o Avaí, time de melhor campanha. No primeiro encontro vitória da Chape por 2 a 0. Na volta, o Verdão segurou o empate e avançou no torneio.