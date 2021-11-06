Chapecoense pode ter rebaixamento confirmado na próxima rodada

Crédito: Equipe está na lanterna do Campeonato Brasileiro (Márcio Cunha/ACF

Na próxima segunda-feira (8), às 20h (de Brasília), diante do Flamengo, a Chapecoense pode ter o seu segundo rebaixamento na história confirmado matematicamente diante de uma combinação de resultados relativamente simples.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNeste momento, a equipe está na última posição do Campeonato Brasileiro com 14 pontos ganhos, distante 19 unidades do Bahia que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Assim, se o time for derrotado pelo time carioca em partida programada para ocorrer na Arena Condá com o Bahia tendo superado no domingo (8) o São Paulo, a equipe de Santa Catarina não terá mais condições de alcançar os baianos.

No caso de empate, ainda existe a possibilidade de queda, porém diante de uma combinação mais complexa onde, além do triunfo do Bahia, o Santos precisa vencer o Palmeiras, o Athletico ao menos empatar com o Bragantino e o Ceará conseguir um ponto frente ao Cuiabá.