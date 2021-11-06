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futebol

Chapecoense pode ter rebaixamento confirmado na próxima rodada

Em caso de revés para o Flamengo e triunfo do Bahia, Chape não terá condições matemáticas de se recuperar no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2021 às 10:00

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 10:00

Crédito: Equipe está na lanterna do Campeonato Brasileiro (Márcio Cunha/ACF
Na próxima segunda-feira (8), às 20h (de Brasília), diante do Flamengo, a Chapecoense pode ter o seu segundo rebaixamento na história confirmado matematicamente diante de uma combinação de resultados relativamente simples.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNeste momento, a equipe está na última posição do Campeonato Brasileiro com 14 pontos ganhos, distante 19 unidades do Bahia que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.
Assim, se o time for derrotado pelo time carioca em partida programada para ocorrer na Arena Condá com o Bahia tendo superado no domingo (8) o São Paulo, a equipe de Santa Catarina não terá mais condições de alcançar os baianos.
No caso de empate, ainda existe a possibilidade de queda, porém diante de uma combinação mais complexa onde, além do triunfo do Bahia, o Santos precisa vencer o Palmeiras, o Athletico ao menos empatar com o Bragantino e o Ceará conseguir um ponto frente ao Cuiabá.
Diante deste cenário, a única possibilidade da Chapecoense não ser matematicamente rebaixada na próxima rodada é vencer o atual vice-líder da competição com 53 pontos, nove a menos do que o ponteiro, Atlético-MG.

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