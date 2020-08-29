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futebol

Chapecoense pode perder Alan Ruschel para rival catarinense

Lateral-esquerdo estaria em conversas avançadas para deixar o Verdão do Oeste rumo ao Avaí...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 13:48

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 13:48
Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
Um dos nomes mais experientes e identificados com a Chapecoense nos últimos anos, o lateral-esquerdo Alan Ruschel pode estar em processo de mudança de equipe no estado. Isso porque o portal 'ge' apontou que o Avaí despertou interesse em contratar o atleta e teria avançado nas tratativas.
Pensando na condição financeira fragilizada que vive a Chape nos últimos anos, o clube não reúne condições de cobrir uma provável oferta salarial do clube de Florianópolis além de mais tempo de vínculo. A ideia do Avaí, aliás, seria também oferecer no acordo um contrato de dois anos.
Pesa negativamente para o Verdão do Oeste o fato do contrato junto a Alan se encerrar no final de 2020 e as partes ainda não terem se reunido pensando no prolongamento.
Com isso, o caminho estaria, inicialmente, livre para que o atleta atualmente com 31 anos de idade sele sua ida para a equipe da capital. Sendo o único elemento em potencial para a sua permanência justamente a forte identificação com a equipe que defende há seis temporadas.

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