Chapecoense pode perder Alan Ruschel para rival catarinense

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

Um dos nomes mais experientes e identificados com a Chapecoense nos últimos anos, o lateral-esquerdo Alan Ruschel pode estar em processo de mudança de equipe no estado. Isso porque o portal 'ge' apontou que o Avaí despertou interesse em contratar o atleta e teria avançado nas tratativas.

Pensando na condição financeira fragilizada que vive a Chape nos últimos anos, o clube não reúne condições de cobrir uma provável oferta salarial do clube de Florianópolis além de mais tempo de vínculo. A ideia do Avaí, aliás, seria também oferecer no acordo um contrato de dois anos.

Pesa negativamente para o Verdão do Oeste o fato do contrato junto a Alan se encerrar no final de 2020 e as partes ainda não terem se reunido pensando no prolongamento.