Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chapecoense perde embalo após vencer a primeira no Brasileirão

Verdão do Oeste não conseguiu somar outras vitórias após bater o Bragantino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 21:08

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 21:08

Crédito: Chape foi superada pelo Palmeiras e Ceará (Cesar Greco / Palmeiras
Após vencer o Red Bull Bragantino fora de casa, a Chapecoense se encheu de esperança e sonhou com dias melhores na luta contra o rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O problema é que a tão esperada reação não aconteceu. Diante do Palmeiras e Ceará, o Verdão do Oeste mostrou dificuldades na construção do jogo e acabou superado.
Nos dois confrontos, a Chapecoense levou três gols e não marcou nenhum. De quebra, ficou estacionado na lanterna do Brasileirão, com 10 pontos.
Distância para sair do Z-4
Com os dois tropeços, o time de Santa Catarina aparece 14 pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Calendário
Na próxima jornada do Brasileirão, a Chape volta a campo para encarar o São Paulo, na Arena Condá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por dentro da diplomacia de alto risco que levou o Paquistão a sediar negociações de paz entre EUA e Irã
Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados