Chapecoense perde embalo após vencer a primeira no Brasileirão

Crédito: Chape foi superada pelo Palmeiras e Ceará (Cesar Greco / Palmeiras

Após vencer o Red Bull Bragantino fora de casa, a Chapecoense se encheu de esperança e sonhou com dias melhores na luta contra o rebaixamento.

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O problema é que a tão esperada reação não aconteceu. Diante do Palmeiras e Ceará, o Verdão do Oeste mostrou dificuldades na construção do jogo e acabou superado.

Nos dois confrontos, a Chapecoense levou três gols e não marcou nenhum. De quebra, ficou estacionado na lanterna do Brasileirão, com 10 pontos.

Distância para sair do Z-4

Com os dois tropeços, o time de Santa Catarina aparece 14 pontos atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

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