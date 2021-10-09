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futebol

Chapecoense perde dois jogadores para encarar o Inter

Pintado não poderá escalar o volante Alan Santos e o centroavante Anselmo Ramon...

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 13:49
Crédito: Pintado encontra problemas para escalar a Chape (Marcio Cunha/Chape
Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense acumula problemas para encarar o Internacional e o técnico Pintado vai quebrar a cabeça na hora de escalar o time.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No jogo do Beira-Rio, o Verdão do Oeste não poderá contar com o volante Alan Santos e o atacante Anselmo Ramon, lesionados.
No caso do meio-campista, Alan Santos teve uma luxação no ombro e não poderá entrar em campo. Já Ramon acusou lesão muscular.
Com 12 pontos, a Chapecoense está na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro. Em 24 jogos, a equipe venceu apenas uma vez.

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