Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chapecoense oficializa três contratações; saiba mais

Verdão do Oeste não perde tempo nos bastidores e oficializou a chegada dos novos atletas...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 15:08
A Série B começa para a Chapecoense no fim de semana, mas a diretoria não diminui o ritmo. Nesta quinta-feira, o Verdão do Oeste confirmou a chegada de três reforços para a sequência da temporada.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Através do site oficial, o atacante Chrystian, o volante Guilherme Rend e lateral-esquerdo Kevin foram anunciados. O contrato do trio vai até novembro de 2022.
Onde estavam?
Crystian: Disputou o Catarinense pelo Joinville. Em 11 jogos anotou dois gols.
Guilherme Rend: Com 23 anos, o meio-campista defendeu a Jacupiense-BA antes de chegar ao Verdão do Oeste.
Kevin: Teve destaque no Brasil de Pelotas na temporada passada e jogou o último Paulistão pelo Santo André.
Crédito: Instagram/Chapecoense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados