Chapecoense oficializa três contratações; saiba mais

A Série B começa para a Chapecoense no fim de semana, mas a diretoria não diminui o ritmo. Nesta quinta-feira, o Verdão do Oeste confirmou a chegada de três reforços para a sequência da temporada.

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Através do site oficial, o atacante Chrystian, o volante Guilherme Rend e lateral-esquerdo Kevin foram anunciados. O contrato do trio vai até novembro de 2022.

Onde estavam?

Crystian: Disputou o Catarinense pelo Joinville. Em 11 jogos anotou dois gols.

Guilherme Rend: Com 23 anos, o meio-campista defendeu a Jacupiense-BA antes de chegar ao Verdão do Oeste.

Kevin: Teve destaque no Brasil de Pelotas na temporada passada e jogou o último Paulistão pelo Santo André.