'Ele achou que já estava eleito': os erros da campanha de Flávio Bolsonaro no segundo turno apontados por analistas

De fato, para além do esforço de Daniella Marques em colocar seu Ministério da Prosperidade de pé antes do pleito decisivo, por exemplo, os gestores de diferentes núcleos da Faria Lima compartilhavam, à boca pequena, uma disputa silenciosa entre dois nomes dali cotados ao Ministério da Fazenda de um esperado governo Flávio: Mansueto de Almeida, economista do BTG e que fez parte do Ministério da Fazenda de Paulo Guedes, na época de Bolsonaro, e Roberto Campos Neto, que presidiu o Banco Central entre 2019 e 2024, e que hoje trabalha no Nubank.