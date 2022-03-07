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futebol

Chapecoense oficializa proposta para contratar o meia Clésio Cebolinha

Meia já realizou nove jogos com a camisa do URT e marcou dois gols no Mineiro
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LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 18:54

Publicado em 07 de Março de 2022 às 18:54

A Chapecoense oficializou proposta para o meia Clésio Cebolinha, de apenas 21 anos, destaque do URT no Campeonato Mineiro. A viabilização do negócio está nas mãos do Nação Esportes Clube de Joinville, dono dos direitos do atleta.
A proposta foi formalizada pela Chapecoense no último 25, através dos intermediários Izidoro da Silva e PC Sports, que vêm tendo conversas constantes com o staff do jogador. O presidente do Nação, Tiago Reis, que deve tomar a decisão sobre a venda do atleta nos próximos dias, trata da viabilização do negócio com o empresário Rodrigo Sodré. Valores e tempo de contrato não foram divulgados.
- Desde quando Marlon Maranhão, agente de Clésio, me pediu para arrumar um clube de maior expressão e propôs uma parceria, começamos a trabalhar forte e conseguimos algumas propostas, mas tenho certeza que a Chape será o melhor caminho para o atleta até pela projeção e demonstração de interesse que o clube demonstrou - falou Sodré.
Clésio Cebolinha já realizou nove jogos com a camisa do URT e marcou dois gols. O meia ainda tem passagens pelo Manauara, Nação, Doce Mel e Brasília.
- Estou focado em ajudar o URT a conquistar os objetivos na temporada. Claro, fico feliz com o interesse da Chapecoense, é um grande time, com uma linda história, mas essa parte deixo nas mãos dos meus empresários - concluiu o jogador.
O URT é o décimo colocado do Campeonato Mineiro, com sete pontos, mesma pontuação do Tombense, dentro da zona de classificação.
Crédito: ClésioCebolinhaédestaquedoUTRnoCampeonatoMineiro(Foto:Divulgação

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