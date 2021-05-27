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futebol

Chapecoense oficializa a demissão de Mozart Santos

Com apenas oito jogos no Verdão, o treinador não resistiu após o vice-campeonato estadual...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 19:24
Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
A quinta-feira da Chapecoense está agitada. Um dia após ser derrotada na final do Catarinense, a diretoria se reuniu com o técnico Mozart e demitiu o profissional.
Apesar de dirigir o time em oito oportunidades, a pressão da torcida e os protestos na Arena Condá pesaram na conta do treinador.
Contratado para substituir Umberto Louzer, Mozart pegou a equipe no mata-mata do estadual e preparava o elenco de olho no Campeonato Brasileiro.
No total, Mozart deixa a Chapecoense com três vitórias, três empates e duas derrotas, justamente na decisão do estadual.

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