Chapecoense oficializa a contratação do técnico Gilson Kleina

Depois de Bolívar dirigir a Chapecoense em caráter interino após a saída de Felipe Conceição, o clube anunciou nesse domingo (20) que chegou a um acordo para Gilson Kleina assumir em caráter definitivo o comando técnico da equipe.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Essa será a segunda oportunidade em que o profissional de 53 anos de idade dirigirá o Verdão do Oeste, tendo feito antes 51 partidas entre 2017 e 2018. O aproveitamento foi de 21 vitórias, 20 empates e dez derrotas, totalizando 41%.
Apesar do acerto, Bolívar será o responsável pela direção do time no jogo dessa tarde onde o time visita o Concórdia, às 16h (de Brasília), precisando vencer para chegar a semifinal do Campeonato Catarinense.
Por conta da campanha na primeira fase, o Concórdia tem a vantagem de dois resultados iguais, tendo o primeiro jogo terminados em empate sem gols.