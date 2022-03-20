Chapecoense oficializa a contratação do técnico Gilson Kleina

Depois de Bolívar dirigir a Chapecoense em caráter interino após a saída de Felipe Conceição, o clube anunciou nesse domingo (20) que chegou a um acordo para Gilson Kleina assumir em caráter definitivo o comando técnico da equipe.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Essa será a segunda oportunidade em que o profissional de 53 anos de idade dirigirá o Verdão do Oeste, tendo feito antes 51 partidas entre 2017 e 2018. O aproveitamento foi de 21 vitórias, 20 empates e dez derrotas, totalizando 41%.