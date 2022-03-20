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futebol

Chapecoense oficializa a contratação do técnico Gilson Kleina

Anúncio dá início a terceira passagem do profissional no Verdão do Oeste...

Publicado em 20 de Março de 2022 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 15:19
Depois de Bolívar dirigir a Chapecoense em caráter interino após a saída de Felipe Conceição, o clube anunciou nesse domingo (20) que chegou a um acordo para Gilson Kleina assumir em caráter definitivo o comando técnico da equipe.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Essa será a segunda oportunidade em que o profissional de 53 anos de idade dirigirá o Verdão do Oeste, tendo feito antes 51 partidas entre 2017 e 2018. O aproveitamento foi de 21 vitórias, 20 empates e dez derrotas, totalizando 41%.
Apesar do acerto, Bolívar será o responsável pela direção do time no jogo dessa tarde onde o time visita o Concórdia, às 16h (de Brasília), precisando vencer para chegar a semifinal do Campeonato Catarinense.
Por conta da campanha na primeira fase, o Concórdia tem a vantagem de dois resultados iguais, tendo o primeiro jogo terminados em empate sem gols.
Crédito: SirliFreitas

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