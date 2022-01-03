Chapecoense oficializa a chegada do goleiro Igor Bohn

A Chapecoense foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro e continua com a sua reformulação no elenco para a temporada 2022.
Através do site oficial, o Verdão do Oeste confirmou a chegada do goleiro Igor Bohn, que estava no Botafogo-SP.
Na temporada passada, o arqueiro foi titular da Pantera e disputou 41 partidas pelo clube paulista.
Reforços
Vale citar, que até o momento, a Chapecoense trouxe o goleiro Matheus Cabral, os zagueiros Frazan e Reginaldo, os meio-campistas Marcelo Santos, Sousa, Marcelo Freitas e Tiago Real e os centroavantes Caio Rangel, Iago Silva e Pablo.