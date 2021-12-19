Chapecoense oficializa a chegada de novo preparador físico

A Chapecoense permanece em mudanças para a temporada 2022 e, neste domingo, confirmou a chegada do preparador físico Márcio Corrêa.
Aos 55 anos, o profissional foi indicado no começo da semana e teve a aprovação do técnico Felipe Conceição, anunciado na última quinta-feira.
Carreira
O último trabalho de Márcio Corrêa ocorreu no Botafogo-PB, que disputou a Série C na temporada 2021.
Além do Belo, o profissional trabalhou no Sport, Náutico, Santa Cruz, Remo, Athletico, América-MG, Grêmio, Internacional, Brasiliense, Criciúma, Oeste e Juventude.