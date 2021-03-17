Chapecoense oficializa a chegada de Geuvânio

Na noite desta quarta-feira, a Chapecoense oficializou a chegada do atacante Geuvânio, que estava no Athletico. O acordo é válido até dezembro de 2021.
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Aos 28 anos, ele desembarca com a benção do técnico Umberto Louzer, que pretende montar uma equipe mais encorpada para encarar a Série A do Brasileirão.
Revelado pelo Santos, Geuvânio acumula passagens pelo Tianjin Tianha-CHI, Flamengo, Atlético-MG e Athletico.
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Nesta temporada, Geuvânio poderá ajudar o Verdão do Oeste no Catarinense, Copa do Brasil e Brasileirão.