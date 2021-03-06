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futebol

Chapecoense muda programação e volta a trabalhar neste sábado

Devido ao jogo contra o Avaí, o elenco de Umberto Louzer retoma os trabalhos neste sábado...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 14:26
Crédito: (Divulgação / Chapecoense
Após anunciar que as atividades do clube estariam suspensas ate segunda-feira, a diretoria mudou seus planos e o elenco de Umberto Louzer volta aos trabalhos neste sábado.
+ Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking
O principal motivo é a alteração no calendário. Em reunião com a Federação Catarinense ficou definido que o Verdão do Oeste volta a campo no dia 11 de março, quando encara o Avaí, pelo estadual.
Diante da mudança no calendário, a diretoria precisou antecipar o retorno dos atletas para não perder o ritmo de treino.
+ Mudando de canal! Veja os eventos que a TV Globo perdeu ou não conseguiu adquirir em 2021
No único jogo do Catarinense até o momento, a Chapecoense venceu a Concórdia por 2 a 0, fora de casa.

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