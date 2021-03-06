Chapecoense muda programação e volta a trabalhar neste sábado

Crédito: (Divulgação / Chapecoense

Após anunciar que as atividades do clube estariam suspensas ate segunda-feira, a diretoria mudou seus planos e o elenco de Umberto Louzer volta aos trabalhos neste sábado.

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O principal motivo é a alteração no calendário. Em reunião com a Federação Catarinense ficou definido que o Verdão do Oeste volta a campo no dia 11 de março, quando encara o Avaí, pelo estadual.

Diante da mudança no calendário, a diretoria precisou antecipar o retorno dos atletas para não perder o ritmo de treino.

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