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Chapecoense mira a contratação de Executivo para gerir o futebol

Nome de Rodrigo Pastana agrada a diretoria do Verdão do Oeste, que mira a reconstrução após a queda...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2021 às 14:45

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 14:45

Crédito: Rodrigo Pastana é o grande sonho da Chapecoense (Divulgação
Primeiro time rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense deu start no seu plano de montar um projeto para 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além do campo, onde vários jogadores serão mudados no plantel, a diretoria também irá passar por mudanças.
O primeiro objetivo é definir quem será o responsável por gerir o departamento de futebol. Rodrigo Pastana é o favorito para assumir o cargo.
Dentro da diretoria, o entendimento é que o executivo assuma a responsabilidade de reconstruir o clube e dê um ar de modernidade nos bastidores.
Acessos
Pesa a favor de Rodrigo Pastana o currículo recheado de acessos. Em sua carreira, ele geriu os projetos do Grêmio Barueri (2008), Criciúma (2012), Figueirense (2013), Paraná (2017) e Coritiba (2019).

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