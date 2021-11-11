Chapecoense mira a contratação de Executivo para gerir o futebol

Primeiro time rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense deu start no seu plano de montar um projeto para 2022.
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Além do campo, onde vários jogadores serão mudados no plantel, a diretoria também irá passar por mudanças.
O primeiro objetivo é definir quem será o responsável por gerir o departamento de futebol. Rodrigo Pastana é o favorito para assumir o cargo.
Dentro da diretoria, o entendimento é que o executivo assuma a responsabilidade de reconstruir o clube e dê um ar de modernidade nos bastidores.
Acessos
Pesa a favor de Rodrigo Pastana o currículo recheado de acessos. Em sua carreira, ele geriu os projetos do Grêmio Barueri (2008), Criciúma (2012), Figueirense (2013), Paraná (2017) e Coritiba (2019).