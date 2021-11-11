Chapecoense mira a contratação de Executivo para gerir o futebol

Crédito: Rodrigo Pastana é o grande sonho da Chapecoense (Divulgação

Primeiro time rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense deu start no seu plano de montar um projeto para 2022.

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Além do campo, onde vários jogadores serão mudados no plantel, a diretoria também irá passar por mudanças.

O primeiro objetivo é definir quem será o responsável por gerir o departamento de futebol. Rodrigo Pastana é o favorito para assumir o cargo.

Dentro da diretoria, o entendimento é que o executivo assuma a responsabilidade de reconstruir o clube e dê um ar de modernidade nos bastidores.

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