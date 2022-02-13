Chapecoense martela até o fim e vence o Figueirense pelo Campeonato Catarinense

Na tarde deste domingo (13), a Chapecoense recebeu o Figueirense em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Catarinense de 2022. Com muita insistência, o time da casa conseguiu o gol da vitória com Rodrigo Silva, já nos minutos finais. O placar de 1 a 0 colocou o Verdão do Oeste na 4ª colocação, com 12 pontos. Enquanto isso, o Figueira fica em 7°, com oito.
Agora, os dois clubes voltam a campo pelo Campeonato Catarinense na próxima quarta-feira (16), às 19h. Fora de casa, a Chapecoense encara o Concórdia. Enquanto isso, no Orlando Scarpelli, o Figueirense enfrenta o Próspera.JOGO DE UM TIME SÓA primeira metade da etapa inicial foi toda da Chapecoense. Em casa, o Verdão do Oeste pressionou a saída de bola do Figueirense e dominou o tempo de posse. Apesar disso, não conseguiu criar chances reais de abrir o placar, parando na defesa adversária.
Acuado, o Figueirense pouco conseguiu passar do meio de campo. Mesmo com a Chape fazendo a pressão, os visitantes não acertaram os lances de contra-ataque e tiveram pouco a bola.
FICOU ENTALADOO trecho final do primeiro tempo seguiu a mesma linha do que vinha sendo o restante da etapa: Chapecoense dominando a posse. Mesmo depois da parada para hidratação, o Figueirense não conseguiu raciocinar bem as jogadas e ficou preso no campo defensivo.
A única diferença em relação ao começo do jogo foi que a Chape conseguiu criar chances de gol. Depois de levantamento de Fernando, Sousa acertou a rede pelo lado de fora. Logo em seguida, Perotti empurrou, de cabeça, a bola para a rede, mas o impedimento foi marcado, segurando o 0 a 0 até o intervalo.
VOLTOU AGITADOA volta para o segundo tempo veio com a primeira chance real de gol do Figueirense, que ficou mais livre para atacar. Jhon Cley acionou Luizinho. O atacante finalizou para defesa de João Paulo.
A Chapecoense não demorou muito para responder à investida do Figueirense. De longe, Fernando mandou a bola com perigo ao lado do gol de Rodolfo Castro. O goleiro do Figueira, posteriormente, defendeu arremate de Marcelo Santos, também de fora.
PÕE TRÊS PONTOS NA CONTAA partida ficou morna na sua reta final. Em casa, a Chapecoense seguiu mais propositiva, enquanto se deu de frente com um Figueirense à espreita para buscar o contra-ataque para matar o jogo.
Já perto dos acréscimos, o cenário mudou. Foguinho arriscou e viu Rodolfo Castro fazer a defesa. Na sobra, Rodrigo Silva se esticou e, de carrinho, mandou a bola para o fundo das redes, dando a vitória à Chapecoense.FICHA TÉCNICACHAPECOENSE X FIGUEIRENSELocal: Arena Condá, em Chapecó (SC)Data e hora: 13/02/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC) e Guilherme Costa Gonçalves (SC)Cartões amarelos: Luiz Fernando, Oberdan, Uesley Gaúcho (Figueirense), Reginaldo, Marcelo Freitas, Tiago Real, Rodrigo Silva (Chapecoense)Cartões vermelhos: -
GOLS: Rodrigo Silva (40'/2°T) (1-0)
CHAPECOENSE (Técnico: Bolívar)João Paulo; Ronei (Ryan, aos 12'/2°T), Frazan, Reginando e Fernando; Marcelo Santos, Sousa, Marcelo Freitas e Tiago Real (Rodrigo Silva, aos 21'/2°T); Pablo (Caio Rangel, aos 26'/1°T) e Perotti (Foguinho, aos 21'/2°T).
FIGUEIRENSE (Técnico: Júnior Rocha)Rodolfo Castro; Natan, Pablo (Kelvin, aos 48'/2°T), Luiz Fernando e Maurício; Uesley Gaúcho (Patrick, aos 24'/2°T), Oberdan e Jhon Cley; Kauê, Gustavo Henrique (Luis Gustavo, aos 33'/2°T) e Luizinho (Índio, aos 24'/2°T).