Chapecoense informa que não vai encarar o Criciúma

Crédito: Márcio Cunha/ACF

O Campeonato Catarinense está em crise. Na tarde desta quarta-feira, as cidades de Tubarão, Criciúma e Chapecó anunciaram que não irão receber partidas de futebol por 15 dias por conta dos avanços da Covid-19 no estado.

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A Chapecoense, através do seu site oficial, anunciou que não irá viajar para a cidade de Criciúma, onde tinha um confronto marcado para encarar o Tigre.

Até o fechamento da matéria, a Federação Catarinense não se manifestou sobre a posição das cidades e mantém o campeonato ativo.

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