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Chapecoense informa que não vai encarar o Criciúma

Três cidades de Santa Catarina proibiram os jogos de futebol por 15 dias e duelos foram suspenso...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 18:01

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 18:01
Crédito: Márcio Cunha/ACF
O Campeonato Catarinense está em crise. Na tarde desta quarta-feira, as cidades de Tubarão, Criciúma e Chapecó anunciaram que não irão receber partidas de futebol por 15 dias por conta dos avanços da Covid-19 no estado.
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A Chapecoense, através do seu site oficial, anunciou que não irá viajar para a cidade de Criciúma, onde tinha um confronto marcado para encarar o Tigre.
Até o fechamento da matéria, a Federação Catarinense não se manifestou sobre a posição das cidades e mantém o campeonato ativo.
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Nesta quarta-feira, o clássico entre Avaí e Figueirense, na cidade de Florianópolis, está mantido.

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