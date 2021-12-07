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futebol

Chapecoense encerra Brasileirão sem vencer dentro de casa

Verdão do Oeste termina a participação como mandante com desempenho negativo...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 15:27

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:27

Na noite da última segunda-feira, a Chapecoense escreveu mais um triste capítulo em sua história e dentro da Arena Condá.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o empate sem gols diante do Sport, o Verdão do Oeste encerrou a sua participação como mandante no Campeonato Brasileiro sem nenhuma vitória.
Em 19 partidas dentro da Arena Condá, a Chape empatou seis vezes e foi superada outras 13, o que deixou o time catarinense com a pior campanha.
Calendário
Na rodada final do Brasileirão, a Chape vai até o Maracanã, onde encara o Fluminense. Na próxima temporada, o Verdão do Oeste vai disputar a Série B.
Crédito: (Foto:Divulgação/TwitterdaChapecoense

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