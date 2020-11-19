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futebol

Chapecoense e Sampaio Corrêa fazem duelo de líder contra vice-líder na Série B

Time catarinense colocará mais uma vez sua sólida defesa à prova em São Luís diante da incrivelmente ascendente equipe do Maranhão...

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 18:37
Crédito: Reprodução
Apesar da quantidade de pontos que separam atualmente a líder Chapecoense e o segundo colocado Sampaio Corrêa na tabela de classificação (44 a 37), o jogo da próxima sexta-feira (20) às 19h15 pela Série B do Campeonato Brasileiro colocará, frente a frente no Castelão em São Luís, duas equipes que tem na superação a marca registrada da temporada.
Depois de vir de um ano conturbado em meio ao rebaixamento no Brasileirão, a Chape parecia não se encontrar nem mesmo no estadual e passou perto de ser também rebaixada, se salvando nas últimas rodadas e arrancando para o título.
Desde então, a consistência principalmente na defesa tem sido o forte do time de Umberto Louzer, sustentando até então a espantosa marca de apenas cinco gols sofridos em 21 rodadas.
Por outro lado, o roteiro no ano da Bolívia Querida teve muitas semelhanças ao da Chape tanto no estadual (onde também ficou com a taça) e até mesmo na segunda divisão onde chegou a frequentar o Z4 em meio a um surto de Covid-19 que forçou até mesmo o adiamento de partidas.
À partir daí, o astral e a eficiência do criativo time dirigido por Léo Condé mostrou sua força através da exploração do faro de gol de Caio Dantas, transformando o camisa 9 do Sampaio no artilheiro da competição com 14 tentos assinalados.

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