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futebol

Chapecoense é a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro

Time de Jair Ventura não consegue conter os avanços dos rivais dentro de campo e já levou 23 gols...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:16

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 17:16
Crédito: (André Moreira
Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tenta a sua reação no próximo fim de semana, quando encara o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi.
Com apenas 5 pontos conquistados, o time de Jair Ventura precisa interromper a série de resultados negativos e para isso precisa melhorar o sistema defensivo.
Conhecido por montar times mais ‘fechados’, o treinador não tem obtido sucesso na Arena Condá e a Chape tem a zaga mais vazada com 23 gols.
Para entender o tamanho da gravidade de falhas no setor, o Bahia, que tem a segunda defesa mais vazada, aparece com 19 tentos, sendo que quatro deles foram no jogo contra o Flamengo.
Jogo invicto
A última vez que a Chapecoense saiu de campo no Brasileirão sem levar gols ocorreu na 3ª rodada, quando o time empatou sem gols contra o Ceará. Desde então, a Chape levou 17 gols, em 10 partidas.

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