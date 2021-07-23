Chapecoense é a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro

Crédito: (André Moreira

Lanterna do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tenta a sua reação no próximo fim de semana, quando encara o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi.

Com apenas 5 pontos conquistados, o time de Jair Ventura precisa interromper a série de resultados negativos e para isso precisa melhorar o sistema defensivo.

Conhecido por montar times mais ‘fechados’, o treinador não tem obtido sucesso na Arena Condá e a Chape tem a zaga mais vazada com 23 gols.

Para entender o tamanho da gravidade de falhas no setor, o Bahia, que tem a segunda defesa mais vazada, aparece com 19 tentos, sendo que quatro deles foram no jogo contra o Flamengo.

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