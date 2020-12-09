Chapecoense derrota o Avaí fora de casa e continua líder isolada da Série B

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em pleno estádio da Ressacada, a Chapecoense derrotou o Avaí pelo placar de 2 a 0. Com a vitória, a Chape chega aos 54 pontos e se mantém na liderança. O Leão permanece em 10º lugar, com 37 pontos.Na próxima rodada, o Avaí visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, dia 11 de dezembro. Já a Chapecoense enfrenta o CRB, na Arena Condá, no dia 12 de dezembro.

O jogo

Em 9 minutos de jogo, a Chapecoense já havia construído três oportunidades de gol, enquanto o Avaí se limitada apenas a defender.

O gol parecia questão de tempo. E surgiu exatamente aos 10 minutos. Em cobrança de falta, Paulinho Moccelin levanta na área. A bola passou por todo mundo, encobriu o goleiro e entrou: 1 a 0 para Chape.

A Chapecoense continuou dominando o jogo. E quase conseguiu ampliar o marcador. Mas o zagueiro Alan Costa estava muito ligado no jogo e evitou quase na linha falta que Paulinho Moccelin marcasse outro gol.

A Chape recuou do meio para o fim da primeira etapa, o Avaí deu melhorada na partida, até chegou a criar algumas chances, mas sem levar muito perigo.

O Avaí voltou para o segundo tempo para o tudo ou nada. Em dez minutos, os donos da tiveram duas ótimas chances para marcar, mas João Ricardo estava lá para salvar a Chapecoense de tomar o gol de empate.

Os sustos fizeram a Chapecoense acordar, e logo uma ótima chance foi criada. Mas Lucas Frigeri fez linda defesa em finalização de Mike e salvou o Avaí.

O Leão até tentava alguma coisa, mas a pressão da Chape era grande. Lucas Frigeri fazia o que podia para evitar que o placar fosse ampliado. Ele evitou que Anselmo Ramon e Alan Ruschel marcassem.