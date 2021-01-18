Chapecoense deixa o Barradão com gosto amargo

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Garantida na elite do futebol nacional, a Chapecoense foca na briga pelo título da Série B e neste fim de semana deixou escapar uma chance de ouro, quando ficou no empate sem gols diante do Vitória, fora de casa.

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Na coletiva de imprensa, Felipe Endres, que substituiu o suspenso Umberto Louzer, lamentou o empate contra o Leão e relatou um gosto amargo pelo placar.

‘Atrapalha porque não reassumimos a liderança. Fica um gostinho de quero mais. Um ponto, entre aspas, frustrante, mas as equipes de baixo da tabela estão lutando, dando a vida para conseguir qualquer ponto. Sempre é difícil, sempre complicado. Haja vista o América, que empatou na última rodada. São adversários difíceis porque competem ao extremo para não serem rebaixado’, disse Endres.

Com a igualdade fora de casa, a Chapecoense fica na vice-liderança, com 67 pontos, um a menos que o América-MG.

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