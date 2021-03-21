Chapecoense conta com trade inspirada de Perotti para bater o Juventus-SC

Respeitando o estilo de jogo que condecora o trabalho de Umberto Louzer na Chapecoense, o time recebeu o Juventus-SC pelo Campeonato Catarinense e venceu por 2 a 0 tendo ambos os tentos marcados por Perotti.ESTRATÉGIAS DEFINIDAS
Quem parecia ter a ideia de compor um jogo mais cadenciado era o Moleque Travesso enquanto a Chape preferia aplicar sua ideia de ligação direta e jogadas com menos toques para chegar ao gol adversário. Apesar disso, a melhor chance da partida aconteceu ainda aos três minutos quando Perotti, depois de cruzamento vindo do lado esquerdo, tocou tirando de Igor Hass que fez uma defesa incrível para evitar o tento do time Condá.
AUMENTOU A PRESSÃO E CAPITALIZOU
Depois de recomeçar o confronto em situação semelhante aos 45 minutos iniciais, a Chape passou a exercer maior presença ofensiva, algo que refletiu em jogadas de bastante perigo, principalmente, quando Perotti foi acionado.
E foi nesse período que Matheus Piauí tocou com a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou a penalidade. Bem na partida, Perotti foi quem se encarregou de bater e abrir a contagem na Arena Condá aos 34 minutos do tempo complementar.
FECHOU COM ESTILO
Já na reta final do compromisso, quem se destacava no plano ofensivo da Chapecoense foi justamente a peça-chave para marcar o tento que determinou a vitória no interior catarinense. Na base do contra-ataque, Rafael cruzou e Perotti tocou pras redes rasteiro. 2 a 0 e 100% de aproveitamento garantido para os comandados de Umberto Louzer.FICHA TÉCNICACHAPECOENSE 2 x 0 JUVENTUS-SC
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Data e hora: 21/03/2021 - 16h (de Brasília)Árbitro: Gustavo Ervino BauermannAssistentes: Clair Dapper e Valdoir CaldattoCartões amarelos: Kadu, Busanello e Moisés Ribeiro (CHA) / Wallinson, Matheus Piauí e Jeffinho (JUV)
GOLS: Perotti (34 e 47'/2°T)
CHAPECOENSE (Técnico: Umberto Louzer)
João Paulo; Matheus Ribeiro, Tiago Coser (Hiago, aos 46'/2°T) Kadu e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite (Ronei, aos 40'/2°T) e Lima (Rafael Holstein, aos 20'/2°T); Fabinho, Mike (Kaio, aos 40'/2°T) e Perotti.
JUVENTUS-SC (Técnico: Pingo)
Iago Hass; Genilson (Vini, aos 36'/2°T), Wallinson, Matheus Piauí e Cesinha; Allan (Matheus Claudino, aos 8'/2°T), Tássio (Roberto, aos 37'/2°T) e Jefinho; Eric Di María (Luccas Brasil, aos 19'/2°T) Giovane (Deivid, aos 37'/2°T) e Fabinho (Fernandinho, aos 20'/2°T).