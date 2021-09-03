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futebol

Chapecoense completa três meses sem vencer na temporada

Última vitória do Verdão do Oeste aconteceu no início do mês de junho, pela Copa do Brasil...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 10:20
Crédito: Última vitória da Chape ocorreu diante do ABC (Divulgação/Chapecoense
Após faturar o título da Série B na temporada passada, a Chapecoense entrou repleta de expectativa para realizar um bom papel na elite do futebol nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No meio do processo entre estadual e Campeonato Brasileiro, o Verdão do Oeste perdeu o seu técnico Umberto Louzer e apostou em Jair Ventura.
Com o perfil mais parecido que o seu antecessor, o comandante não conseguiu encaixar um bom trabalho e a Chape saiu dos trilhos.
Na última quinta-feira, o time de Santa Catarina chegou a incrível marca de três meses sem vencer na temporada.
A última vez que a Chape saiu de campo com vitória ocorreu no dia 2 de junho, quando bateu o ABC por 3 a 1 na Copa do Brasil.
Desde então, nos últimos 18 jogos, o time somou sete empates e 11 derrotas. O ataque marcou 14 gols e a defesa levou 29.

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