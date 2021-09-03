Chapecoense completa três meses sem vencer na temporada

Crédito: Última vitória da Chape ocorreu diante do ABC (Divulgação/Chapecoense

Após faturar o título da Série B na temporada passada, a Chapecoense entrou repleta de expectativa para realizar um bom papel na elite do futebol nacional.

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No meio do processo entre estadual e Campeonato Brasileiro, o Verdão do Oeste perdeu o seu técnico Umberto Louzer e apostou em Jair Ventura.

Com o perfil mais parecido que o seu antecessor, o comandante não conseguiu encaixar um bom trabalho e a Chape saiu dos trilhos.

Na última quinta-feira, o time de Santa Catarina chegou a incrível marca de três meses sem vencer na temporada.

A última vez que a Chape saiu de campo com vitória ocorreu no dia 2 de junho, quando bateu o ABC por 3 a 1 na Copa do Brasil.