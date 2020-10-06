Chapecoense bate o Botafogo-SP e mantém a vice-liderança da Série B

Na Arena Condá, a Chapecoense venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 e mantém a vice-liderança da Série B, com 25 pontos. A Pantera é a 13ª colocada, com 14 pontos.Na próxima rodada, a Chapecoense faz clássico com o Figueirense, no Orlando Scarpelli. O Botafogo-SP visita o Sampaio Corrêa.
O confronto
Os primeiros 45 minutos foram truncados. Com um sistema defensivo posicionado, o Botafogo-SP segurou a Chapecoense, que quase nada criou.
Quando furou o bloqueio rival, o Verdão do Oeste chegou com perigo nas finalizações de Anderson Leite e Paulinho Moccellin. Em ambas, o goleiro Darley salvou a Pantera.
Na etapa final a blitz da Chape deu certo. Com apenas 5 minutos, Anselmo Ramon chutou forte após cruzamento, Darley salvou e no rebote Bruno Silva estufou a rede.
Na casa dos 25 minutos o Verdão do Oeste teve a chance de sacramentar a vitória. No cruzamento da esquerda, Paulinho Mocellin, sozinho na pequena área, isolou.
Com dificuldade de construir, o Botafogo-SP só chegou na bola parada. Rafinha cobrou falta da entrada da área e João Ricardo defendeu.