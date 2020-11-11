Chapecoense apresenta números impressionantes no sistema defensivo

Crédito: Divulgação Twitter/Chapecoense

Líder da Série B, a Chapecoense demonstra a cada rodada que passa o seu favoritismo para ficar com uma das quatro vagas e voltar a disputar a elite do futebol nacional.Um dos motivos para esse momento positivo é o sistema defensivo. Em 21 partidas na competição, o Verdão do Oeste levou apenas 5 gols, algo que surpreende até mesmo dentro do próprio elenco.

A última vez que a Chape deixou o campo vazada aconteceu no dia 29 de setembro, quando levou um gol do Paraná no empate por 1 a 1. Desde então, são 11 partidas sem sofrer nenhum golzinho.