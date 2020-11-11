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Chapecoense apresenta números impressionantes no sistema defensivo

Com apenas 5 gols sofrido ao longo da Série B, o Verdão do Oeste não foi vazado nos últimos 11 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 15:12

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 15:12

Crédito: Divulgação Twitter/Chapecoense
Líder da Série B, a Chapecoense demonstra a cada rodada que passa o seu favoritismo para ficar com uma das quatro vagas e voltar a disputar a elite do futebol nacional.Um dos motivos para esse momento positivo é o sistema defensivo. Em 21 partidas na competição, o Verdão do Oeste levou apenas 5 gols, algo que surpreende até mesmo dentro do próprio elenco.
A última vez que a Chape deixou o campo vazada aconteceu no dia 29 de setembro, quando levou um gol do Paraná no empate por 1 a 1. Desde então, são 11 partidas sem sofrer nenhum golzinho.
O próximo desafio da Chapecoense na Série B acontece na sexta-feira, diante do Sampaio Corrêa, no Castelão. A tendência é que o time seja mais exigido, pois o Tricolor aparece na 5ª colocação do torneio nacional.

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