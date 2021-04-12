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futebol

Chapecoense apresenta bons números na temporada 2021

Dos 10 jogos disputados até o momento, o time de Umberto Louzer foi superado apenas uma vez...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 20:32

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 20:32
Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense
De volta à elite do futebol brasileiro, a Chapecoense aposta no rodízio neste começo de temporada com a real intenção de não desgastar o seu time.
+ Confira a tabela detalhada da 1ª fase da Libertadores
O técnico Umberto Louzer usa o elenco e começa a descobrir boas peças, como, por exemplo, o garoto Perotti, que é o artilheiro do time com 10 gols.
Invencibilidade
Com essa ‘descoberta’ de atletas, Louzer mantém o bom desempenho no comando da equipe e vai colecionando bons números.
Até o momento, em 10 partidas disputadas, o Verdão do Oeste soma sete vitórias, dois empates e uma derrota. Entre os empates, conta o resultado do tempo normal entre Chape vs JEC pela Recopa Catarinense, quando o Joinville levou a melhor na disputa de pênaltis.
No Catarinense, desde o revés contra o Hercílio Luz, a Chapecoense soma três vitórias e um empate.

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