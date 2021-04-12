Chapecoense apresenta bons números na temporada 2021

Crédito: Márcio Cunha/Chapecoense

De volta à elite do futebol brasileiro, a Chapecoense aposta no rodízio neste começo de temporada com a real intenção de não desgastar o seu time.

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O técnico Umberto Louzer usa o elenco e começa a descobrir boas peças, como, por exemplo, o garoto Perotti, que é o artilheiro do time com 10 gols.

Invencibilidade

Com essa ‘descoberta’ de atletas, Louzer mantém o bom desempenho no comando da equipe e vai colecionando bons números.

Até o momento, em 10 partidas disputadas, o Verdão do Oeste soma sete vitórias, dois empates e uma derrota. Entre os empates, conta o resultado do tempo normal entre Chape vs JEC pela Recopa Catarinense, quando o Joinville levou a melhor na disputa de pênaltis.