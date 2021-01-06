Chapecoense anuncia mudanças nas categorias de base

Crédito: Divulgação/Chapecoense

A quarta-feira começou agitada na Chapecoense. Através de comunicado no site oficial, o Verdão do Oeste anunciou o desligamento de quatro funcionários da categoria de base.

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Na ‘limpa’ realizada pela diretoria caíram o o coordenador técnico Dennys Dilettoso, os treinadores Marcão e Fernando Gil, dos sub-20 e sub-17, respectivamente, e o preparador físico do sub-20, Otávio da Silva.

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Confira a nota da Chape

A Associação Chapecoense de Futebol confirma, de maneira oficial, o desligamento dos seguintes profissionais das categorias de base: Dennys Dilettoso (Coordenador Técnico), Marcos Skavinski (Técnico do Sub-20), Fernando Gil (Técnico do Sub-17) e Otávio da Silva (Preparador Físico do Sub-20).