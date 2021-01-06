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futebol

Chapecoense anuncia mudanças nas categorias de base

Verdão do Oeste iniciou um processo de reformulação e dispensou quatro profissionais...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 15:48

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:48

Crédito: Divulgação/Chapecoense
A quarta-feira começou agitada na Chapecoense. Através de comunicado no site oficial, o Verdão do Oeste anunciou o desligamento de quatro funcionários da categoria de base.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Na ‘limpa’ realizada pela diretoria caíram o o coordenador técnico Dennys Dilettoso, os treinadores Marcão e Fernando Gil, dos sub-20 e sub-17, respectivamente, e o preparador físico do sub-20, Otávio da Silva.
+ Quem vem por aí: as 27 promessas que podem aparecer nos clubes brasileiros
Confira a nota da Chape
A Associação Chapecoense de Futebol confirma, de maneira oficial, o desligamento dos seguintes profissionais das categorias de base: Dennys Dilettoso (Coordenador Técnico), Marcos Skavinski (Técnico do Sub-20), Fernando Gil (Técnico do Sub-17) e Otávio da Silva (Preparador Físico do Sub-20).
O clube agradece todos os colaboradores por toda a dedicação nos serviços prestados e deseja sucesso nos projetos futuros.

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