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futebol

Chapecoense anuncia a saída do zagueiro Hiago

Clube apontou que desejo de terminar com o vínculo que tinha duração até dezembro veio do próprio atleta...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 17:03
Crédito: Zagueiro/lateral do Verdão do Oeste tem 23 anos de idade (Divulgação/Assessoria de Imprensa
Através de nota oficial publicada pela Chapecoense em seus canais oficiais nesta segunda-feira (6), o clube informou sobre a saída de mais um nome do plantel, seguindo a linha de plantel "enxugado" das últimas semanas. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDesta vez, quem saiu do clube catarinense foi o zagueiro Hiago em acordo que teria partido do desejo do atleta de 23 anos de idade com vínculo, inicialmente, até o final do ano.
- A Associação Chapecoense de Futebol oficializou, nesta segunda-feira (06), a rescisão contratual do atleta Hiago. O zagueiro - que teria contrato até o final de 2021 - solicitou o seu desligamento. Pelo período de dedicação à agremiação alviverde, a Chapecoense agradece ao atleta e deseja sucesso nos projetos futuros - publicou a equipe na nota.
Revelado na base da Chape, o atleta que se profissionalizou em 2017 fez somente 22 partidas pela equipe do oeste catarinense, não tendo tanto espaço apesar das constantes trocas de treinadores que passou o clube nas últimas temporadas.

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