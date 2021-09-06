Chapecoense anuncia a saída do zagueiro Hiago

Através de nota oficial publicada pela Chapecoense em seus canais oficiais nesta segunda-feira (6), o clube informou sobre a saída de mais um nome do plantel, seguindo a linha de plantel "enxugado" das últimas semanas. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDesta vez, quem saiu do clube catarinense foi o zagueiro Hiago em acordo que teria partido do desejo do atleta de 23 anos de idade com vínculo, inicialmente, até o final do ano.
- A Associação Chapecoense de Futebol oficializou, nesta segunda-feira (06), a rescisão contratual do atleta Hiago. O zagueiro - que teria contrato até o final de 2021 - solicitou o seu desligamento. Pelo período de dedicação à agremiação alviverde, a Chapecoense agradece ao atleta e deseja sucesso nos projetos futuros - publicou a equipe na nota.
Revelado na base da Chape, o atleta que se profissionalizou em 2017 fez somente 22 partidas pela equipe do oeste catarinense, não tendo tanto espaço apesar das constantes trocas de treinadores que passou o clube nas últimas temporadas.