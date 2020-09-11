Chapecoense anuncia a contratação do meia Evandro

Concentrada para a decisão do estadual, a Chapecoense ganhou uma boa notícia nesta sexta-feira. Trata-se do meio-campo Evandro, que assinou com o Verdão do Oeste para a disputa da Série B.O último time do armador foi o Santos. Após brilhar sob o comando de Jorge Sampaoli, o jogador perdeu espaço com Jesualdo Ferreira e optou por deixar o Peixe.
Aos 34 anos, ele fica no aguardo do registro do BID da CBF para ficar livre e atuar pela Chapecoense no torneio nacional.
No domingo, a Chapecoense decide o seu destino no Catarinense. Após vencer por 2 a 0, o Verdão pode perder até por um gol do Brusque que fica com o título estadual.