Chape vence o Criciúma e retoma a liderança do Catarinense

No estádio Heriberto Hulse, a Chapecoense visitou o Criciúma em jogo atrasado do Catarinense, venceu por 1 a 0 e recuperou a liderança da competição, com 9 pontos. O Tigre é o lanterna, com 1 ponto.
Calendário
Na próxima jornada, o Criciúma visita o Figueirense. Enquanto isso, a Chapecoense mede forças com o Juventus, em casa.
O jogo
A Chapecoense foi melhor na etapa inicial. Aos 17 minutos, Perotti recebeu na grande área e só fuzilou para dentro da rede. O placar poderia ter ficado até maior, porém Fernandinho carimbou o poste. Do lado do Tigre quase nada foi criado. Quando Mateus Anderson teve a chance, a conclusão foi errada.
Na etapa final a postura do Tigre foi diferente. Mais ambicioso dentro das quatro linhas, o Criciúma teve a grande oportunidade em cobrança de pênalti. Mateus Anderson bateu no canto e o goleiro João Paulo defendeu.