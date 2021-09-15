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futebol

Chape vai tentar quebrar tabu incômodo diante do Palmeiras

Verdão do Oeste não vence o rival paulista dentro de casa desde a temporada 2017...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 22:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 22:33
Crédito: Márcio Cunha/ACF
Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense volta a campo no próximo sábado e o adversário será o Palmeiras.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na Arena Condá, além da dificuldade natural de encarar Abel Ferreira e Cia, o Verdão do Oeste tenta quebrar um tabu de quatro anos sem vencer o adversário em seu território.
Em 2017, quando o Brasileirão estava na 2ª rodada, a Chape venceu o Palmeiras por 1 a 0. Desde então, os times se enfrentaram mais duas vezes em Santa Catarina e o Alviverde levou a melhor.
Confira os placares entre Chape x Palmeiras na Série A:
2015: Chapecoense 5 x 1 Palmeiras
2016: Chapecoense 1 x 1 Palmeiras
2017: Chapecoense 1 x 0 Palmeiras
2018: Chapecoense 1 x 2 Palmeiras
2019: Chapecoense 1 x 2 Palmeiras

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