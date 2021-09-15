Chape vai tentar quebrar tabu incômodo diante do Palmeiras

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense volta a campo no próximo sábado e o adversário será o Palmeiras.

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Na Arena Condá, além da dificuldade natural de encarar Abel Ferreira e Cia, o Verdão do Oeste tenta quebrar um tabu de quatro anos sem vencer o adversário em seu território.

Em 2017, quando o Brasileirão estava na 2ª rodada, a Chape venceu o Palmeiras por 1 a 0. Desde então, os times se enfrentaram mais duas vezes em Santa Catarina e o Alviverde levou a melhor.

Confira os placares entre Chape x Palmeiras na Série A:

2015: Chapecoense 5 x 1 Palmeiras

2016: Chapecoense 1 x 1 Palmeiras

2017: Chapecoense 1 x 0 Palmeiras

2018: Chapecoense 1 x 2 Palmeiras