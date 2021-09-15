Chape tenta encerrar jejum de três meses sem vencer em casa

Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians

No próximo sábado, a Chapecoense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e recebe o Palmeiras, time que luta pelas primeiras colocações do torneio nacional.

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O confronto será na Arena Condá, casa do Verdão do Oeste, que nesta temporada não tem sido eficaz ao seu time.

No Brasileirão, nos nove jogos disputados, a Chapecoense não obteve nenhuma vitória. Ou seja, ele conquistou apenas dois empates e sete derrotas.

Última vitória