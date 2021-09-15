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Chape tenta encerrar jejum de três meses sem vencer em casa

Última vitória como mandante ocorreu em junho, diante do ABC, na Copa do Brasil...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 16:42
Crédito: DIvulgação Twitter do Corinthians
No próximo sábado, a Chapecoense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e recebe o Palmeiras, time que luta pelas primeiras colocações do torneio nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O confronto será na Arena Condá, casa do Verdão do Oeste, que nesta temporada não tem sido eficaz ao seu time.
No Brasileirão, nos nove jogos disputados, a Chapecoense não obteve nenhuma vitória. Ou seja, ele conquistou apenas dois empates e sete derrotas.
Última vitória
O último triunfo da Chape como mandante ocorreu no dia 2 de junho, quando o Verdão derrotou o ABC, em jogo válido pela Copa do Brasil.

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