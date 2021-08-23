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Chape monta 'compilado' de lances onde aponta prejuízo por atuações da arbitragem

Clube fez comparação de lances em partidas contra América-MG e Atlético-GO que teriam ocorrido de maneira semelhante em outras partidas com decisões diferentes...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 11:41

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 11:41

Crédito: Revisão no VAR de pênalti para o Atlético-GO é uma das reclamações da Chapecoense (Reprodução/Premiere
Em vídeo com duração de pouco mais de quatro minutos, a Chapecoense montou um compilado de lances os quais julga ter sido prejudicada pela arbitragem nas duas últimas partidas do Brasileirão contra América-MG, na Arena Condá, e diante do Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando na partida diante do time mineiro, os lances que constam no compilado são a expulsão anulada de Alan Ruschel após carrinho dado em Geuvânio e o cartão vermelho dado para Kadu com o argumento de uma cotovelada em dividida com Ramon. Inicialmente, a arbitragem não havia marcado sequer falta.
Na outra partida citada pelo Verdão, a reclamação ficou por conta da penalidade marcada após revisão do VAR indicando toque na mão de Joílson dentro da área. Na penalidade, a Chape sofreu o tento da igualdade que evitou o que seria a primeira vitória da equipe desde o início da competição.
Até mesmo a expulsão do técnico Pintado, argumentando que o treinador não teria dito o que foi relatado na súmula, entrou em discussão no conteúdo montado pela Chapecoense. ​
Para efeito de comparação, no lance da expulsão de Kadu, o clube usou momento da partida entre Sport e São Paulo onde Daniel Alves também teria acertado o rosto de Paulinho Moccelin, porém, a arbitragem do confronto não viu motivo nem para a marcação de falta.
Já para a penalidade de Joílson, o lance usado para comparação foi de possível penalidade para o Botafogo no confronto com o Vila Nova, pela Série B, envolvendo Matheus Frizzo e Rafael Donato. Na oportunidade, os responsáveis pela condução do confronto não viram penalidade.
O vídeo montado pela Chape vem alguns dias depois do clube ter se posicionado expressamente em nota oficial sobre o assunto entendendo que a equipe foi prejudicada "de forma escancarada" em momentos onde, na avaliação do clube, a arbitragem teria mostrado "inexperiência e despreparo" para a tomada de decisão.

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